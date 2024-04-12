"Центренерго": відновлення Трипільської ТЕС без систем ППО – це "марна справа"
Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота вважає, що з огляду на постійну небезпеку російських атак відновлення Трипільської ТЕС без надання Україні систем ППО - це "марна справа".
Джерело: Гота в ефірі програми "Брифінг" української служби "Голосу Америки"
Деталі: Трипільська ТЕС, повністю зруйнована внаслідок російської атаки балістичними ракетами 11 квітня, підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн.
Гота розповів, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС.
Через це, за його словами, для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.
Пряма мова: "Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення.
Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде".
Ще деталі: Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.
Поки що з огляду на сприятливу погоду, споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа, сказав Гота і додав: "Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку - найскладніший період".
Гота розповів і про схоже знищення іншої електростанції на Харківщині 22 березня російськими балістичними ракетами: "Брак ППО в усіх регіонах відіграв ключову роль".