"Центрэнерго": восстановление Трипольской ТЭС без ППО - это "бесполезное дело"

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота считает, что учитывая постоянную опасность российских атак восстановление Трипольской ТЭС без предоставления Украине систем ПВО - это "бесполезное дело".

Источник: Гота в эфире программы "Брифинг" украинской службы "Голоса Америки"

Детали: Трипольская ТЭС, полностью разрушенная в результате российской атаки баллистическими ракетами 11 апреля, подлежит восстановлению и энергетики уже имеют предложения по предоставлению оборудования от европейских стран.

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Гота рассказал, что часть баллистических сверхзвуковых ракет, летевших в направлении станции, удалось сбить, но из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО, часть российских ракет все же достигли цели и уничтожили ТЭС.

Поэтому, по его словам, для устойчивости украинской энергетики прежде всего важно обеспечить украинскую противовоздушную оборону.

Прямая речь: "Что-либо подлежит восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления.

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Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому мы уже имеем определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны - это, мягко говоря, бесполезно будет".

Еще детали: Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Киевщине, Житомирщине и Черкасщине.

Пока, учитывая благоприятную погоду, потребители электроэнергии еще не почувствуют значительных перебоев со светом, однако отключения могут начаться ближе к лету, сказал Гота и добавил: "Даже представить сложно, что будет зимой, потому что зимой - самый сложный период".

Гота рассказал и о похожем уничтожении другой электростанции на Харьковщине 22 марта российскими баллистическими ракетами: "Нехватка ПВО во всех регионах сыграла ключевую роль".