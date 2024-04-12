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Прем’єр-міністр Франції: У питаннях безпеки ЄС повинен покладатися на власні сили

Олена ІвашківП'ятниця, 12 квітня 2024, 02:36
Прем’єр-міністр Франції: У питаннях безпеки ЄС повинен покладатися на власні сили
Габріель Атталь, фото: Getty Images

У підтримці власної безпеки Європейський Союз повинен перш за все покладатися на свої сили, а не на безпекову парасольку НАТО.

Джерело: прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь в інтерв’ю телеканалу CBC, "Укрінформ"

Пряма мова: "Я не хочу, аби безпека Франції та ЄС залежала від інших. Ми повинні покладатися переважно на себе. Нам потрібен другий "рятувальник": так, є НАТО, але ми також повинні покращити власну безпекову політику ЄС, аби мати "старшого рятувальника".

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Деталі: Він наголосив, що не воліє, аби "наша безпека, наш вибір, наша спроможність підтримувати Україну залежала від голосування за Атлантичним океаном".

Атталь не став коментувати, які наслідки для колективної безпеки НАТО матиме можливе повторне обрання президентом США Дональда Трампа: "Я не хочу втручатися у ці вибори, але скажу, що нам у ЄС варто давати раду самим. Нам потрібен європейський суверенітет, європейський оборонний бюджет та оборонна політика". 

Як відомо, Франція вже давно підтримує створення європейських Збройних сил та спільного оборонного бюджету ЄС, однак на цю ідею не пристають деякі інші члени Євросоюзу.

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Теми: ЄСвійнаФранція
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