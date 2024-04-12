Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер-министр Франции: В вопросах безопасности ЕС должен полагаться на собственные силы

Алена ИвашкивПятница, 12 апреля 2024, 02:36
Премьер-министр Франции: В вопросах безопасности ЕС должен полагаться на собственные силы
Габриэль Атталь, фото: Getty Images

В поддержании собственной безопасности Европейский Союз должен прежде всего полагаться на свои силы, а не на зонтик безопасности НАТО.

Источник: премьер-министр Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу CBC, "Укринформ"

Прямая речь: "Я не хочу, чтобы безопасность Франции и ЕС зависела от других. Мы должны полагаться преимущественно на себя. Нам нужен второй "спасатель": да, есть НАТО, но мы также должны улучшить собственную политику безопасности ЕС, чтобы иметь "старшего спасателя".

Реклама:

Детали: Он отметил, что не желает, чтобы "наша безопасность, наш выбор, наша способность поддерживать Украину зависела от голосования за Атлантическим океаном".

Атталь не стал комментировать, какие последствия для коллективной безопасности НАТО будет иметь возможное повторное избрание президентом США Дональда Трампа: "Я не хочу вмешиваться в эти выборы, но скажу, что нам в ЕС стоит справляться самим. Нам нужен европейский суверенитет, европейский оборонный бюджет и оборонная политика". 

Как известно, Франция уже давно поддерживает создание европейских Вооруженных сил и общего оборонного бюджета ЕС, однако на эту идею не согласны некоторые другие члены Евросоюза.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСвойнаФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
ЕС
Боррель хочет от министров ЕС "смелых решений" для Украины: Словами Путина не остановить
В Европарламенте признали, что не смогут оказать давление на государства ЕС относительно Patriot
"Політичний театр": Шантаж Європарламенту щодо Patriot може бути "порожньою погрозою"
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: