В поддержании собственной безопасности Европейский Союз должен прежде всего полагаться на свои силы, а не на зонтик безопасности НАТО.

Источник: премьер-министр Франции Габриэль Атталь в интервью телеканалу CBC, "Укринформ"

Прямая речь: "Я не хочу, чтобы безопасность Франции и ЕС зависела от других. Мы должны полагаться преимущественно на себя. Нам нужен второй "спасатель": да, есть НАТО, но мы также должны улучшить собственную политику безопасности ЕС, чтобы иметь "старшего спасателя".

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Детали: Он отметил, что не желает, чтобы "наша безопасность, наш выбор, наша способность поддерживать Украину зависела от голосования за Атлантическим океаном".

Атталь не стал комментировать, какие последствия для коллективной безопасности НАТО будет иметь возможное повторное избрание президентом США Дональда Трампа: "Я не хочу вмешиваться в эти выборы, но скажу, что нам в ЕС стоит справляться самим. Нам нужен европейский суверенитет, европейский оборонный бюджет и оборонная политика".

Как известно, Франция уже давно поддерживает создание европейских Вооруженных сил и общего оборонного бюджета ЕС, однако на эту идею не согласны некоторые другие члены Евросоюза.