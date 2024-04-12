ISW: Нестача ППО веде до повільних, але впевнених перемог РФ на фронті
ISW оцінює, що розкидане та непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту сприяє тому, що Росія посилила удари керованими та некерованими планеруюючими бомбами. Російські сухопутні війська користуються своєю здатністю наносити повітряні удари по українських передових позиціях для повільного, але впевненого здобуття перемог.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Авіабомби російські війська використали для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого.
На думку військових аналітиків, схоже, російські сили знову використовують цю тактику під час наступальних операцій під Часовим Яром.
Російські удари змусили Україну приймати складні рішення між забезпеченням протиповітряної оборони великих населених пунктів в тилу і активних районів на передовій, і Росія, схоже, використовує деградовану парасольку української протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергетичну мережу і обмежити оборонно-промисловий потенціал України.
Ключові висновки ISW за 11 квітня:
- У ніч з 10 на 11 квітня російські війська здійснили чергову масштабну серію ракетних та безпілотних ударів по Україні, які завдали значної та, ймовірно, довготривалої шкоди українській енергетичній інфраструктурі.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібно більше батарей ППО "Патріот" для захисту як населених пунктів, так і прифронтових територій.
- Верховна Рада України прийняла новий закон про мобілізацію 11 квітня, що стало значним кроком у вирішенні кадрових проблем України на тлі зростаючої нестачі особового складу в українських підрозділах, що захищають лінію фронту.
- Командувач Європейським командуванням Збройних сил США (EUCOM) і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі повідомили, що EUCOM і НАТО посилюють свою здатність реагувати на "хронічну загрозу", яку Росія становить для глобальної стабільності і європейської безпеки, в надії стримати майбутню російську агресію проти НАТО.
- Україна і Латвія підписали двосторонню угоду про безпеку 11 квітня, яка передбачає довгострокову допомогу і зобов'язання Латвії перед Україною у сфері безпеки.
- Російська влада провела контртерористичну операцію і, за повідомленнями, вбила двох підозрюваних терористів у Республіці Кабардино-Балкарія 11 квітня.
- Російські війська нещодавно здійснили підтверджене просування поблизу Кремінної, у напрямку Часів Яру на захід від Бахмута, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей 11 квітня.
- Російська опозиційна "Новая газета" у вигнанні повідомила 11 квітня, що російські суди пом'якшили вироки у більш ніж половині всіх кримінальних справ проти російських ветеранів і діючих військовослужбовців у зв'язку з проходженням ними військової служби в Україні.