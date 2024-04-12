ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте
ISW оценивает, что разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта способствует тому, что Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами. Российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по украинским передовым позициям для медленного, но уверенного одержания побед.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Авиабомбы российские войска использовали для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля.
По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром.
Российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой, и Россия, похоже, использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.
Ключевые выводы ISW за 11 апреля:
- В ночь с 10 на 11 апреля российские войска осуществили очередную масштабную серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, которые нанесли значительный и, вероятно, долговременный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно больше батарей ПВО "Патриот" для защиты как населенных пунктов, так и прифронтовых территорий.
- Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации 11 апреля, что стало значительным шагом в решении кадровых проблем Украины на фоне растущей нехватки личного состава в украинских подразделениях, защищающих линию фронта.
- Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США (EUCOM) и Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи сообщили, что EUCOM и НАТО усиливают свою способность реагировать на "хроническую угрозу", которую Россия представляет для глобальной стабильности и европейской безопасности, в надежде сдержать будущую российскую агрессию против НАТО.
- Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности 11 апреля, которое предусматривает долгосрочную помощь и обязательства Латвии перед Украиной в сфере безопасности.
- Российские власти провели контртеррористическую операцию и, по сообщениям, убили двух подозреваемых террористов в Республике Кабардино-Балкария 11 апреля.
- Российские войска недавно осуществили подтвержденное продвижение вблизи Кременной, в направлении Часов Яра к западу от Бахмута, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей 11 апреля.
- Российская оппозиционная "Новая газета" в изгнании сообщила 11 апреля, что российские суды смягчили приговоры в более чем половине всех уголовных дел против российских ветеранов и действующих военнослужащих в связи с прохождением ими военной службы в Украине.