ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

ISW оценивает, что разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта способствует тому, что Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами. Российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по украинским передовым позициям для медленного, но уверенного одержания побед.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Авиабомбы российские войска использовали для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля.

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По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром.

Российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой, и Россия, похоже, использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины.

Ключевые выводы ISW за 11 апреля:

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