Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

Алена ИвашкивПятница, 12 апреля 2024, 04:52
ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте
ПВО, фото: Getty Images

ISW оценивает, что разбросанное и непоследовательное прикрытие противовоздушной обороны вдоль фронта способствует тому, что Россия усилила удары управляемыми и неуправляемыми планирующими бомбами. Российские сухопутные войска пользуются своей способностью наносить воздушные удары по украинским передовым позициям для медленного, но уверенного одержания побед. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Авиабомбы российские войска использовали для тактического эффекта во время захвата Авдеевки в середине февраля. 

Реклама:

По мнению военных аналитиков, похоже, российские силы снова используют эту тактику во время наступательных операций под Часовым Яром.

Российские удары заставили Украину принимать сложные решения между обеспечением противовоздушной обороны крупных населенных пунктов в тылу и активных районов на передовой, и Россия, похоже, использует деградировавший зонтик украинской противовоздушной обороны, пытаясь разрушить украинскую энергетическую сеть и ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины. 

Ключевые выводы ISW за 11 апреля:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь с 10 на 11 апреля российские войска осуществили очередную масштабную серию ракетных и беспилотных ударов по Украине, которые нанесли значительный и, вероятно, долговременный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно больше батарей ПВО "Патриот" для защиты как населенных пунктов, так и прифронтовых территорий.
  • Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации 11 апреля, что стало значительным шагом в решении кадровых проблем Украины на фоне растущей нехватки личного состава в украинских подразделениях, защищающих линию фронта.
  • Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США (EUCOM) и Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) генерал Кристофер Каволи сообщили, что EUCOM и НАТО усиливают свою способность реагировать на "хроническую угрозу", которую Россия представляет для глобальной стабильности и европейской безопасности, в надежде сдержать будущую российскую агрессию против НАТО.
  • Украина и Латвия подписали двустороннее соглашение о безопасности 11 апреля, которое предусматривает долгосрочную помощь и обязательства Латвии перед Украиной в сфере безопасности.
  • Российские власти провели контртеррористическую операцию и, по сообщениям, убили двух подозреваемых террористов в Республике Кабардино-Балкария 11 апреля.
  • Российские войска недавно осуществили подтвержденное продвижение вблизи Кременной, в направлении Часов Яра к западу от Бахмута, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей 11 апреля.
  • Российская оппозиционная "Новая газета" в изгнании сообщила 11 апреля, что российские суды смягчили приговоры в более чем половине всех уголовных дел против российских ветеранов и действующих военнослужащих в связи с прохождением ими военной службы в Украине.

Темы: ПВОISWвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Франция решила пригласить РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии - СМИ

Китай хочет мирной конференции для урегулирования войны, но при совместном участии РФ и Украины

На войне погиб мэр Лебедина Сумской области Баклыков

фотоВ Копенгагене масштабный пожар охватил здание исторической биржи

Все новости...
ПВО
Воздушные силы этой ночью сбили 16 из 17 "Шахедов"
В США отреагировали на массированный удар России по украинской энергетике 
"Центрэнерго": восстановление Трипольской ТЭС без ППО - это "бесполезное дело"
Последние новости
18:32
Движение "ЧЕСНО": За прошлый год в Украине засудили более 300 предателей
18:17
Путину и Зеленскому в Молдове доверяют одинаково - опрос
18:11
Спорт, вероятно, уменьшает количество стресса: это отражается на здоровье сердца и психике
18:02
Во Франции говорят, что действительно позовут РФ на годовщину высадки в Нормандии, но не Путина
18:00
В МВФ ожидают роста ВВП Украины в этом году на 3,2%
17:50
Корниенко: Слухи, что некоторые нардепы хотят сложить мандат, есть, но заявлений нет
17:41
Украине известно о насильственных исчезновениях 2 тысяч пожилых людей – представителе ГУР
17:27
НАБУ объявило в розыск Гладковского-старшего
17:15
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов
17:10
"Дискриминирует женщин": в Британии рентгенологи выступили против налогообложения бюстгальтеров
Все новости...
Реклама: