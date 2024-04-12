В ООН заговорили про "екзистенційну загрозу для народу України"

Заступник генсека ООН Мирослав Єнча заявив 11 квітня, що ескалація війни в Україні є "прямою загрозою регіональній стабільності та міжнародній безпеці" і сказав про "екзистенційну загрозу для народу України".

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Єнча нагадав, що вторгнення Росії в Україну, розпочате з грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права, продовжує завдавати великих збитків народу України.

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А російські напади на українські міста в останній місяць стали "щоденною руйнівною моделлю", включаючи інтенсивне та систематичне націлювання на українську енергетичну інфраструктуру.

Єнча назвав кількість загиблих у березні: щонайменше 126 мирних жителів і 478 поранених, що "на 20% більше, ніж у минулому місяці".

Лише у березні було вбито або поранено щонайменше 57 дітей. Цього ж місяця знищено або пошкоджено 12 медичних закладів і 32 освітніх закладів.

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З лютого 2022 року Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 10 810 загиблих цивільних осіб, у тому числі 600 дітей, та 20 556 поранених цивільних осіб, серед яких 1357 дітей.

Пряма мова: "Це неприпустимо. Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом. Вони повинні припинитися негайно, і ми продовжуємо їх засуджувати, де б вони не траплялися".

Ще деталі: Посадовець зауважив, що тривають атаки "і по території РФ".

Єнча сказав, що ООН "продовжує закликати Росію" надати доступ Управлінню верховного комісара з прав людини та незалежним спостерігачам до окупованих територій України.

Водночас директорка з питань операцій управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну заявила, що Україна сьогодні зазнає "найгірших атак з початку цієї війни".

Десять мільйонів людей по всій країні втратили свої домівки, інформувала Восорну ООН.

Понад 14,6 мільйона людей – близько 40 % населення України – потребує гуманітарної допомоги, 56% із них – жінки та дівчата, наголосила Восорну.

Вона висловила вдячність донорам за 541 мільйон доларів та наголосила, що це наразі лише 17% від 3,1 мільярда доларів, необхідних для України 2024 року.

Восорну закликала Раду Безпеки не допустити, щоб ця війна тривала безперешкодно і безкінечно. Поки війна триває, посадовиця наголошує на необхідності дотримуватися законів війни, які наразі щоденно грубо порушує Росія.