В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

Заместитель генсека ООН Мирослав Енча заявил 11 апреля, что эскалация войны в Украине является "прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности" и озвучил "экзистенциальную угрозу для народа Украины".

Источник: "Голос Америки"

Детали: Енча напомнил, что вторжение России в Украину, начатое с грубым нарушением Устава ООН и международного права, продолжает наносить большой ущерб народу Украины.

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А российские нападения на украинские города в последний месяц стали "ежедневной разрушительной моделью", включая интенсивное и систематическое нацеливание на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Енча назвал количество погибших в марте: по меньшей мере 126 мирных жителей и 478 раненых, что "на 20% больше, чем в прошлом месяце".

Только в марте были убиты или ранены по меньшей мере 57 детей. В этом же месяце уничтожено или повреждено 12 медицинских учреждений и 32 образовательных учреждения.

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С февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 10 810 погибших гражданских лиц, в том числе 600 детей, и 20 556 раненых гражданских лиц, среди которых 1357 детей.

Прямая речь: "Это недопустимо. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Они должны прекратиться немедленно, и мы продолжаем их осуждать, где бы они ни случались".

Еще детали: Чиновник отметил, что продолжаются атаки "и по территории РФ".

Енча сказал, что ООН "продолжает призывать Россию" предоставить доступ Управлению верховного комиссара по правам человека и независимым наблюдателям к оккупированным территориям Украины.

В то же время директор по вопросам операций управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну заявила, что Украина сегодня испытывает "худшие атаки с начала этой войны".

Десять миллионов человек по всей стране потеряли свои дома, информировала Восорну ООН.

Более 14,6 миллиона человек - около 40% населения Украины - нуждается в гуманитарной помощи, 56% из них - женщины и девушки, подчеркнула Восорну.

Она выразила благодарность донорам за 541 миллион долларов и отметила, что это пока лишь 17% от 3,1 миллиарда долларов, необходимых для Украины 2024 года.

Восорну призвала Совет Безопасности не допустить, чтобы эта война продолжалась беспрепятственно и бесконечно. Пока война продолжается, чиновница подчеркивает необходимость соблюдать законы войны, которые сейчас ежедневно грубо нарушает Россия.