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Телебачення Нігеру повідомило, що в країні працюватимуть російські  інструктори і ППО

Олександр ШумілінП'ятниця, 12 квітня 2024, 11:05
Телебачення Нігеру повідомило, що в країні працюватимуть російські  інструктори і ППО
Фото: Getty Images

Державне телебачення Нігеру повідомило, що російські військові інструктори прибули в країну на літаку, завантаженому військовим обладнанням.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на державне телебачення Нігеру RTN

Деталі: Інструктори прибули після того, як була укладена угода між хунтою і очільником Росії Володимиром Путіним щодо посилення співпраці.

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В сюжеті каналу чоловік у камуфляжній формі сказав, що вони прибули, щоб навчати армію Нігеру і розвивати військову співпрацю між Росією і Нігером.

RTN також повідомив, що Росія погодилася встановити протиповітряну систему в Нігері.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Військовий переворот у Нігері стався 26 липня 2023 року. Законно обраний президент країни Мохамед Базум відтоді залишається під вартою.
  • Колишня французька колонія, Нігер до перевороту був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.
  • У грудні 2023 року хунта Нігеру, яка прийшла до влади, оголосила про розривання військового партнерства з Європейським Союзом та відкликання дозволу на розгортання місії ЄС у країні.
  • У березні Сполучені Штати попередили Нігер щодо потенційного розвитку його зв'язків з РФ та Іраном.

Теми: АфрикаРосія
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