Телебачення Нігеру повідомило, що в країні працюватимуть російські інструктори і ППО
П'ятниця, 12 квітня 2024, 11:05
Державне телебачення Нігеру повідомило, що російські військові інструктори прибули в країну на літаку, завантаженому військовим обладнанням.
Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на державне телебачення Нігеру RTN
Деталі: Інструктори прибули після того, як була укладена угода між хунтою і очільником Росії Володимиром Путіним щодо посилення співпраці.
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В сюжеті каналу чоловік у камуфляжній формі сказав, що вони прибули, щоб навчати армію Нігеру і розвивати військову співпрацю між Росією і Нігером.
RTN також повідомив, що Росія погодилася встановити протиповітряну систему в Нігері.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
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- Колишня французька колонія, Нігер до перевороту був партнером Франції і США у сфері безпеки. Ці держави використовували його як базу для боротьби з ісламістським повстанським рухом у регіоні Сахеля в Західній і Центральній Африці.
- У грудні 2023 року хунта Нігеру, яка прийшла до влади, оголосила про розривання військового партнерства з Європейським Союзом та відкликання дозволу на розгортання місії ЄС у країні.
- У березні Сполучені Штати попередили Нігер щодо потенційного розвитку його зв'язків з РФ та Іраном.