Телебачення Нігеру повідомило, що в країні працюватимуть російські  інструктори і ППО

Державне телебачення Нігеру повідомило, що російські військові інструктори прибули в країну на літаку, завантаженому військовим обладнанням.

Джерело: "Радіо Свобода" із посиланням на державне телебачення Нігеру RTN

Деталі: Інструктори прибули після того, як була укладена угода між хунтою і очільником Росії Володимиром Путіним щодо посилення співпраці.

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В сюжеті каналу чоловік у камуфляжній формі сказав, що вони прибули, щоб навчати армію Нігеру і розвивати військову співпрацю між Росією і Нігером.

RTN також повідомив, що Росія погодилася встановити протиповітряну систему в Нігері.

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