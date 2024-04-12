Телевидение Нигера сообщило, что в стране будут работать российские инструкторы и ПВО
Пятница, 12 апреля 2024, 11:05
Государственное телевидение Нигера сообщило, что российские военные инструкторы прибыли в страну на самолете, загруженном военным оборудованием.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на государственное телевидение Нигера RTN
Детали: Инструкторы прибыли после того, как было заключено соглашение между хунтой и главой России Владимиром Путиным по усилению сотрудничества.
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В сюжете канала мужчина в камуфляжной форме сказал, что они прибыли, чтобы обучать армию Нигера и развивать военное сотрудничество между Россией и Нигером.
RTN также сообщил, что Россия согласилась установить противовоздушную систему в Нигере.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Военный переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Законно избранный президент страны Мохамед Базум с тех пор остается под стражей.
- Бывшая французская колония, Нигер до переворота был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.
- В декабре 2023 года пришедшая к власти хунта Нигера объявила о разрыве военного партнерства с Европейским Союзом и отзыве разрешения на развертывание миссии ЕС в стране.
- В марте Соединенные Штаты предупредили Нигер относительно потенциального развития его связей с РФ и Ираном.