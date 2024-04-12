Телевидение Нигера сообщило, что в стране будут работать российские инструкторы и ПВО

Государственное телевидение Нигера сообщило, что российские военные инструкторы прибыли в страну на самолете, загруженном военным оборудованием.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на государственное телевидение Нигера RTN

Детали: Инструкторы прибыли после того, как было заключено соглашение между хунтой и главой России Владимиром Путиным по усилению сотрудничества.

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В сюжете канала мужчина в камуфляжной форме сказал, что они прибыли, чтобы обучать армию Нигера и развивать военное сотрудничество между Россией и Нигером.

RTN также сообщил, что Россия согласилась установить противовоздушную систему в Нигере.

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