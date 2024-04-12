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В ЄС пропонують контролювати українських перевізників в Польщі за допомогою GPS-трекерів – ЗМІ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 квітня 2024, 12:45
В ЄС пропонують контролювати українських перевізників в Польщі за допомогою GPS-трекерів – ЗМІ
Фото: Getty Images

У Єврокомісії нібито обговорюють запровадження GPS-трекерів для українських перевізників, які в’їжджають до Польщі, з метою додаткових заходів контролю.

Джерело: RMF24 з посиланням на свої джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За даними джерел, у Єврокомісії нібито обговорюють ідею, у відповідь на польські протести, встановлювати в українські вантажівки GPS-трекер, щоби мати інструмент контролю за тим, куди водії далі рухаються на території Польщі і чи відповідає це задекларованому.

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Повідомляється, що Єврокомісія наразі не має планів відновлювати дозвільний режим для вантажних перевізників з України, як того вимагають польські перевізники, які протестують на кордоні.

Передісторія:

  • 5 березня Єврокомісія вже оприлюднила пропозицію продовжити Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом з Україною – також із внесенням туди певних змін, які мали б заспокоїти європейських (насамперед польських) перевізників.
  • Над можливими змінами працюють у департаменті політики у сфері дорожнього транспорту, а також у наступні тижні має бути створена робоча група Ради ЄС.

Як вже аналізувала "ЄвроПравда", запропоновані зміни влаштовують українську сторону, але не виключено, що вони ще можуть розширитися. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Початково угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Така ж угода була підписана з Молдовою. 

Теми: ЄСПольщаУкраїна
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