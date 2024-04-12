В ЕС предлагают контролировать украинских перевозчиков в Польше с помощью GPS-трекеров - СМИ

В Еврокомиссии якобы обсуждают введение GPS-трекеров для украинских перевозчиков, въезжающих в Польшу, с целью дополнительных мер контроля.

Источник: RMF24 со ссылкой на свои источники, передает "Европейская правда"

Детали: По данным источников, в Еврокомиссии якобы обсуждают идею, в ответ на польские протесты, устанавливать в украинские грузовики GPS-трекер, чтобы иметь инструмент контроля за тем, куда водители дальше движутся на территории Польши и соответствует ли это задекларированному.

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Сообщается, что Еврокомиссия пока не планирует восстанавливать разрешительный режим для грузовых перевозчиков из Украины, как того требуют польские перевозчики, которые протестуют на границе.

Предистория:

5 марта Еврокомиссия уже обнародовала предложение продлить Соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом с Украиной – также с внесением туда определенных изменений, которые должны были бы успокоить европейских (прежде всего польских) перевозчиков.

Над возможными изменениями работают в департаменте политики в сфере дорожного транспорта, а также в последующие недели должна быть создана рабочая группа Совета ЕС.

Как уже анализировала "ЕвроПравда", предложенные изменения устраивают украинскую сторону, но не исключено, что они еще могут расшириться.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Изначально соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС было подписано в июне 2022 года и позже продлено до конца июня 2024 года. Такое же соглашение было подписано с Молдовой.