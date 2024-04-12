Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія подумує надати свою новітню лазерну зброю Україні

Марія Ємець, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 квітня 2024, 12:44
Британія подумує надати свою новітню лазерну зброю Україні
У Британії випробували високоточну лазерну зброю 19.01.2024 року. Фото: gov.uk

Міністр оборони Британії Грант Шаппс припустив, що зразки найновішої лазерної зброї, яку розробляють у Сполученому Королівстві, можуть надати Україні для посилення ППО ще на етапі прототипів. Однак це, ймовірно, станеться не раніше ніж через кілька років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Independent

Деталі: Шаппс припустив, що прототипи новітньої системи лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire, яку вперше випробували у січні 2024 року, у майбутньому потенційно можна було би передати Україні для застосування і тестування у реальних умовах, не чекаючи, доки вдосконалення системи завершать до фінального варіанту.

Реклама:

Спершу планувалося, що DragonFire почнуть ставити на виробництво у 2032 році, тепер у Міноборони Британії заявили, що розраховують досягти цього раніше – у 2027 році. 

Спілкуючись зі ЗМІ у центрі досліджень військових технологій у Солсбері, Шаппс сказав, що дослідить можливості ще більше прискорити темпи розробки, щоби її можна було застосувати у реальних умовах – зокрема в Україні. 

"У нас триває два великих конфлікти – один у морі (ймовірно, йдеться про протистояння бойовикам-хуситам, які обстрілюють торгові судна у Червоному морі – Ред.), один у Європі. Наявність зброї, яка здатна ефективно збивати дрони, може дуже вплинути на розвиток подій", – зазначив Шаппс.

ВІДЕО ДНЯ

Він зазначив, що хотів би прискорити зазвичай дуже тривалі процедури розробки-закупівлі до набагато менших термінів, щоби систему якнайшвидше можна було почати розгортати на суднах і, потенційно, на суходолі для застосування проти ударних безпілотників. 

"Не важко уявити, як це могло би допомогти, наприклад, Україні", – сказав міністр. 

"(Нова система закупівель) орієнтована на те, щоб не чекати, що у нас є досконала на 99,9% зброя перед тим, як вона поїде "в поля", а вийти на умовні 70%, почати її застосовувати і потім розвивати далі", – пояснив Шаппс. 

На питання про те, чи може DragonFire бути готовою раніше 2027 року, він сказав, що обговорював такі можливості з фахівцями, і що система "не обов’язково має бути ідеальною на 100%, щоб українські військові можливо отримали її для застосування", але реалістичною датою виглядає все ж 2027 рік.  

"Але, звісно, я буду досліджувати варіанти, як ми можемо прискорити процес… У більш небезпечному світі наш підхід до закупівель потрібно змінювати відповідно. Нам треба вміти діяти швидше і глобальніше", – наголосив Шаппс. 

Нагадаємо: в уряді Британії заявили, що DragonFire буде візначатися великою швидкістю й точністю, а її додатковою перевагою є низька вартість, порівняно з ракетами ППО – постріл протягом 10 секунд за вартістю еквівалентний використанню звичайного обігрівача протягом години.

Читайте також "Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу". Історична промова міністра оборони Британії

Теми: Велика Британіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Велика Британія
Кемерон про російську пропаганду в США: Не слухайте брехню Путіна про Україну
Оборонна співпраця: Україна та Британія підписали нову угоду
Росія хоче набрати за контрактом 400 тисяч військових цього року − британська розвідка
Останні новини
22:16
"Найстрашніший сон – як знову потрапляю в тюрму". Чоловік із ВІЛ про наркотичну залежність та життя опісля
22:12
Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню
22:05
В низці міст Грузії пройшли жіночі марші проти закону про "іноагентів"
21:59
"Прометей" захистив титул чемпіона латвійсько-естонської баскетбольної ліги
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
Усі новини...
Реклама: