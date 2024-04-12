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У Москві підірвали авто зрадника-ексофіцера СБУ – росЗМІ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 квітня 2024, 14:59
У Москві підірвали авто зрадника-ексофіцера СБУ – росЗМІ
скриншот

У столиці Росії стався вибух, ЗМІ держави агресора пишуть, що постраждав колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров.

Джерело: ТАСС, Telegram-канали

Деталі: Московські слідчі порушили кримінальну справу після вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser Prado на півночі Москви. Повідомляється, що власник транспортного засобу постраждав.

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ТАСС із посиланням на джерела в оперативних службах, пише, що власником автомобіля, в якому стався вибух на Коровінському шосе в Москві, є колишній співробітник Служби безпеки України.

За його словами співрозмовника агентства, вибух стався, коли чоловік завів машину.

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Слідчі та криміналісти московського СК спільно з оперативними службами оглядають місце події, найближчим часом буде призначено низку експертиз.

Передісторія:

  • Василь Прозоров був звільнений з лав СБУ у 2018 році через службову невідповідність.
  • У 2019 році в День народження СБУ – 25 березня – в Росії влаштували пресконференцію Прозорова, якого назвали перебіжчиком зі Служби безпеки України.
  • Прозоров заявив, що працював в СБУ з 1999 до 2018 року, з 2014 року числився в центральному апараті, штабі АТО. "З квітня 2014 я добровільно з ідеологічних мотивів сприяв РФ в отриманні інформації", - заявив тоді він.
  • Ексспівробітник СБУ також наговорив цілу низку меседжів зокрема про нібито причетність української сторони до катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі, "таємні тюрми СБУ" та причетність українських спецслужб до вбивства ватажків незаконних збройних формувань "Л/ДНР".

Теми: вибухРосіяСБУ
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