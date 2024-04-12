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В Москве взорвано авто предателя-экс-офицера СБУ – росСМИ

Валентина РоманенкоПятница, 12 апреля 2024, 14:59
В Москве взорвано авто предателя-экс-офицера СБУ – росСМИ
скриншот

В столице России произошел взрыв, СМИ государства агрессора пишут, что пострадал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Источник: ТАСС, Telegram-каналы

Московские следователи возбудили уголовное дело после взрыва в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы. Сообщается, что владелец транспортного средства пострадал.

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ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, пишет, что владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве является бывший сотрудник Службы безопасности Украины

По его словам собеседника агентства, взрыв произошел, когда мужчина завел машину.

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Следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Предыстория:

  • Василий Прозоров был уволен из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.
  • В 2019 году в День рождения СБУ - 25 марта - в России устроили пресс-конференцию Прозорова, которого назвали перебежчиком из Службы безопасности Украины.
  • Прозоров заявил, что работал в СБУ с 1999 до 2018 года, с 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО. "С апреля 2014 года я добровольно по идеологическим мотивам способствовал РФ в получении информации", - заявил тогда он.
  • Экс-сотрудник СБУ также наговорил целый ряд месседжей в частности о якобы причастности украинской стороны к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе, "тайных тюрьмах СБУ" и причастности украинских спецслужб к убийству главарей незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Темы: взрывРосcияСБУ
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