В Москве взорвано авто предателя-экс-офицера СБУ – росСМИ
В столице России произошел взрыв, СМИ государства агрессора пишут, что пострадал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Источник: ТАСС, Telegram-каналы
Московские следователи возбудили уголовное дело после взрыва в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы. Сообщается, что владелец транспортного средства пострадал.
ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, пишет, что владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве является бывший сотрудник Службы безопасности Украины
По его словам собеседника агентства, взрыв произошел, когда мужчина завел машину.
Следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.
Предыстория:
- Василий Прозоров был уволен из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.
- В 2019 году в День рождения СБУ - 25 марта - в России устроили пресс-конференцию Прозорова, которого назвали перебежчиком из Службы безопасности Украины.
- Прозоров заявил, что работал в СБУ с 1999 до 2018 года, с 2014 года числился в центральном аппарате, штабе АТО. "С апреля 2014 года я добровольно по идеологическим мотивам способствовал РФ в получении информации", - заявил тогда он.
- Экс-сотрудник СБУ также наговорил целый ряд месседжей в частности о якобы причастности украинской стороны к катастрофе малайзийского Boeing на Донбассе, "тайных тюрьмах СБУ" и причастности украинских спецслужб к убийству главарей незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".