В Москве взорвано авто предателя-экс-офицера СБУ – росСМИ

В столице России произошел взрыв, СМИ государства агрессора пишут, что пострадал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Источник: ТАСС, Telegram-каналы

Московские следователи возбудили уголовное дело после взрыва в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на севере Москвы. Сообщается, что владелец транспортного средства пострадал.

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ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, пишет, что владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв на Коровинском шоссе в Москве является бывший сотрудник Службы безопасности Украины

По его словам собеседника агентства, взрыв произошел, когда мужчина завел машину.

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Следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

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