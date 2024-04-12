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Прикидався монахом і освячував танки РФ: на Київщині засудили колаборанта

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 квітня 2024, 14:58
Прикидався монахом і освячував танки РФ: на Київщині засудили колаборанта
Фото: СБУ

На Київщині засудили чоловіка, який під час окупації забезпечував росіян житлом, їжею та "освячував" ворожу техніку. Враховуючи співпрацю зі слідством, йому дали 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, під час окупації селища Андріївка в Київській області чоловік одягнув рясу монаха та прийшов на позиції до росіян. Він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України. 

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Зрадник  надав їм свій будинок, годував та "наводив" на помешкання односельчан, які окупанти розграбовували. Також чоловік, видаючи себе за монаха, освячував колони російської бронетехніки, які рухались на передову. Крім того, зловмисник міг вільно пересуватися по території громади та відвідувати штабу окупантів.

Дослівно Київська обласна прокуратура: "Російські військові, яким він допомагав, вщент розбили село Андріївка. Воно зазнало найбільших руйнувань під час військової агресії РФ серед населених пунктів Макарівської ОТГ. Знищено понад 60 % інфраструктури села". 

Деталі: Після деокупацій району він залишився у селищі і сподівався "відсидітись" у власному помешканні. Втім, співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали чоловіка у квітні 2022 року. 

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Теми: СБУКабінет міністрівколаборанти
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