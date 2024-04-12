Притворялся монахом и освящал танки РФ: на Киевщине осудили коллаборанта

На Киевщине осудили мужчину, который во время оккупации обеспечивал россиян жильем, едой и "освящал" вражескую технику. Учитывая сотрудничество со следствием, ему дали 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник: СБУ, Киевская областная прокуратура

Детали: По данным следствия, во время оккупации поселка Андреевка в Киевской области мужчина одел рясу монаха и пришел на позиции к россиянам. Он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины.

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Предатель предоставил им свой дом, кормил и "наводил" на помещение односельчан, которые оккупанты разграбляли. Также мужчина, выдавая себя за монаха, освящал колонны российской бронетехники, которые двигались на передовую. Кроме того, злоумышленник мог свободно передвигаться по территории общины и посещать штаб оккупантов.

Дословно Киевская областная прокуратура: "Российские военные, которым он помогал, полностью разбили село Андреевка. Оно подверглось наибольшим разрушениям во время военной агрессии РФ среди населенных пунктов Макаровской ОТГ. Уничтожено более 60% инфраструктуры села".

Детали: После деоккупации района он остался в поселке и надеялся "отсидеться" в собственном доме. Впрочем, сотрудники СБУ задокументировали его преступную деятельность и задержали мужчину в апреле 2022 года.



