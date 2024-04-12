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Макрон заявив, що Франція візьме участь у Саміті миру в Швейцарії

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 12 квітня 2024, 15:04
Макрон заявив, що Франція візьме участь у Саміті миру в Швейцарії
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту на оборонне підприємство поблизу Бордо заявив, що його країна візьме участь у саміті щодо миру в Україні, який у червні пройде у Швейцарії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Пряма мова Макрона: "Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру, тобто миру, який поважає міжнародне право і правила".

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Деталі: Президент Франції зазначив, що хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення цього форуму. 

"Я мав можливість поговорити про це під час державного візиту до конфедерації торік у грудні та думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру", – заявив французький лідер.

Він додав, що Франція тісно працює над цим питанням.

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Теми: МакронФранціяУкраїнаШвейцарія
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