Макрон заявив, що Франція візьме участь у Саміті миру в Швейцарії
Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту на оборонне підприємство поблизу Бордо заявив, що його країна візьме участь у саміті щодо миру в Україні, який у червні пройде у Швейцарії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"
Пряма мова Макрона: "Ми будемо на зустрічі, запропонованій Швейцарією, будемо з усіма країнами, які хочуть тривалого миру, тобто миру, який поважає міжнародне право і правила".
Деталі: Президент Франції зазначив, що хотів би привітати Швейцарію за її прихильність до проведення цього форуму.
"Я мав можливість поговорити про це під час державного візиту до конфедерації торік у грудні та думаю, що це дуже хороша ініціатива, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру", – заявив французький лідер.
Він додав, що Франція тісно працює над цим питанням.
Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що Словаччина візьме участь в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії.
- У середу уряд Швейцарії повідомив, що проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні 15 і 16 червня.
- Росія заявила, що не братиме участі в переговорах.