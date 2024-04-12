Макрон заявил, что Франция примет участие в Саммите мира в Швейцарии

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита на оборонное предприятие вблизи Бордо заявил, что его страна примет участие в саммите по миру в Украине, который в июне пройдет в Швейцарии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Прямая речь Макрона: "Мы будем на встрече, предложенной Швейцарией, будем со всеми странами, которые хотят длительного мира, то есть мира, который уважает международное право и правила".

Реклама:

Детали: Президент Франции отметил, что хотел бы поздравить Швейцарию за ее приверженность к проведению этого форума.

"Я имел возможность поговорить об этом во время государственного визита в конфедерацию в декабре прошлого года и думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира", – заявил французский лидер.

Он добавил, что Франция тесно работает над этим вопросом.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория: