Через російські обстріли на Харківщині одна людина загинула, ще двоє поранені

12 квітня окупанти атакували Купʼянський район Харківської області, внаслідок ворожих обстрілів загинув один чоловік, ще двоє людей поранені.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "12 квітня близько 11:15 окупанти здійснили обстріл села Моначинівка із використанням артилерії калібру 152 мм. Постраждали чоловік 72 років та 76-річна жінка. Потерпілі від госпіталізації відмовились, медики надали їм допомогу на місці. Пошкоджено житлові будинки".

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ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Деталі: Повідомляється, що також загарбники, попередньо, з артилерії обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий, внаслідок чого загинув 64-річний чоловік.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА