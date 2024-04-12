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Из-за российских обстрелов на Харьковщине один человек погиб, двое ранены

Анастасия ПроцПятница, 12 апреля 2024, 15:17
Из-за российских обстрелов на Харьковщине один человек погиб, двое ранены
Фото: Харьковская областная прокуратура

12 апреля оккупанты атаковали Купянский район Харьковской области, в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще два человека ранены.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "12 апреля около 11:15 оккупанты совершили обстрел села Моначиновка с использованием артиллерии калибра 152 мм. Пострадали мужчина 72 лет и 76-летняя женщина. Пострадавшие от госпитализации отказались, медики оказали им помощь на месте. Повреждены жилые дома".

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что также захватчики, предварительно, из артиллерии обстреляли поселок Купянск-Узловой, в результате чего погиб 64-летний мужчина.

Правоохранители начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

 
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Темы: Харьковская областьобстрелжертвы
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