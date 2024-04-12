Росіяни вдарили з авіації по цивільній інфраструктурі Сум

Вдень 12 квітня російські війська завдали авіаційного удару по Сумах.

Джерело: повідомлення Сумської обласної військової адміністрації, Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "12 квітня ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Попередньо, люди не постраждали".

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Деталі: Повітряні сили о 14:53 повідомили, що окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині. Тривога в області оголошувалася з 14:48 до 15:17.