Росіяни вдарили з авіації по цивільній інфраструктурі Сум
П'ятниця, 12 квітня 2024, 15:51
Вдень 12 квітня російські війська завдали авіаційного удару по Сумах.
Джерело: повідомлення Сумської обласної військової адміністрації, Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "12 квітня ворог наніс авіаційний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. Попередньо, люди не постраждали".
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Деталі: Повітряні сили о 14:53 повідомили, що окупанти здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Сумщині. Тривога в області оголошувалася з 14:48 до 15:17.