Россияне ударили из авиации по гражданской инфраструктуре Сум
Пятница, 12 апреля 2024, 15:51
Днем 12 апреля российские войска нанесли авиационный удар по Сумах.
Источник: сообщение Сумской областной военной администрации, Воздушных сил ВСУ
Дословно: "12 апреля враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Предварительно, люди не пострадали".
Реклама:
Детали: Воздушные силы в 14:53 сообщили, что оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине. Тревога в области объявлялась с 14:48 до 15:17.