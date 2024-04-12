Россияне ударили из авиации по гражданской инфраструктуре Сум

Днем 12 апреля российские войска нанесли авиационный удар по Сумах.

Источник: сообщение Сумской областной военной администрации, Воздушных сил ВСУ

Дословно: "12 апреля враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Предварительно, люди не пострадали".

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Детали: Воздушные силы в 14:53 сообщили, что оккупанты осуществили пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине. Тревога в области объявлялась с 14:48 до 15:17.