Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Спікер Джонсон обговорює допомогу Україні з Білим домом і поїде "консультуватись" до Трампа

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 квітня 2024, 15:52
Спікер Джонсон обговорює допомогу Україні з Білим домом і поїде консультуватись до Трампа
спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: Getty Images

Лідер Республіканської партії Стів Скаліз повідомив, що спікер Палати представників США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом щодо фінансової допомоги для України. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство АР

Деталі: Скаліз повідомив журналістам, що Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому пакет, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців. 

Реклама:

"Домовленості не було досягнуто. Очевидно, що домовленість має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами", – сказав Скаліз.

Крім того, спікер-республіканець має намір у п'ятницю поїхати до клубу колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді для зустрічі.

Джонсон протягом останніх тижнів консультувався з ним щодо фінансування України, щоб заручитися його підтримкою – або принаймні щоб не дати йому відкрито виступити проти цього пакета, підкреслює агентство.

ВІДЕО ДНЯ

Сенатор Марквейн Маллін, республіканець з Оклахоми, заявив цього тижня, що вони з Трампом "глибоко" обговорили з Джонсоном шляхи просування допомоги Україні. 

Невідомо, чи висловить Трамп якусь політичну підтримку пакета, але Маллін сказав, що сподівається на підтримку колишнього президента, особливо зараз, коли на кону стоїть робота Джонсона.

Республіканка Марджорі Тейлор Грін пригрозила, що спробує змістити Джонсона з посади, якщо він просуватиме фінансування для України.

Джонсон веде переговори з Білим домом про прийняття проєкту, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді кредитів,відкрив би шлях для США до заморожених активів російського центрального банку та передбачав би інші зміни.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.

Теми: СШАзброядопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів

Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

Усі новини...
США
У Польщі дорікнули Штатам за затримку допомоги Україні
Міністри оборони США та Ізраїлю обговорили очікувану атаку з боку Ірану
У США відреагували на масований удар Росії по українській енергетиці 
Останні новини
00:30
У США в межах пакету іноземної допомоги ухвалили новий законопроєкт про заборону TikTok
00:26
футбол"Жирона" знову перемагає: Довбик укріпив лідерство в гонці бомбардирів іспанської ліги
00:18
Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні
23:49
Німецький залізничний оператор забороняє курити канабіс на своїх вокзалах
23:33
Кулеба про схвалення допомоги Україні: Поганий день для Путіна
23:15
Tesla знизила ціни своїх авто у США
23:08
50 мільярдів на оборону: Шмигаль розповів, на що підуть гроші від США
22:50
Історія перших генетично відредагованих дітей. Що відомо про них та про їхнього творця
22:46
У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів
22:16
"Найстрашніший сон – як знову потрапляю в тюрму". Чоловік із ВІЛ про наркотичну залежність та життя опісля
Усі новини...
Реклама: