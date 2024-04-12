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Спикер Джонсон обсуждает помощь Украине с Белым домом и поедет "консультироваться" к Трампу

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 12 апреля 2024, 15:52
Спикер Джонсон обсуждает помощь Украине с Белым домом и поедет консультироваться к Трампу
спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: Getty Images

Лидер Республиканской партии Стив Скализ сообщил, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом о финансовой помощи для Украины. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР

Детали: Скализ сообщил журналистам, что Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома пакет, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и будет включать несколько требований республиканцев.

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"Договоренность не была достигнута. Очевидно, что договоренность должна быть достигнута не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами", – сказал Скализ.

Кроме того, спикер-республиканец намерен в пятницу поехать в клуб бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для встречи.

Джонсон в течение последних недель консультировался с ним по финансированию Украины, чтобы заручиться его поддержкой – или, по крайней мере, чтобы не дать ему открыто выступить против этого пакета, подчеркивает агентство.

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Сенатор Марквейн Маллин, республиканец из Оклахомы, заявил на этой неделе, что они с Трампом "глубоко" обсудили с Джонсоном пути продвижения помощи Украине.

Неизвестно, выразит ли Трамп какую-то политическую поддержку пакету, но Маллин сказал, что надеется на поддержку бывшего президента, особенно сейчас, когда на кону стоит работа Джонсона.

Республиканка Марджори Тейлор Грин пригрозила, что попытается сместить Джонсона с должности, если он будет продвигать финансирование для Украины.

Джонсон ведет переговоры с Белым домом о принятии проекта, который бы структурировал часть финансирования для Киева в виде кредитов,открыл бы путь для США к замороженным активам российского центрального банка и предусматривал бы другие изменения.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина согласилась бы на помощь в кредит от США при отсутствии других вариантов.

Темы: СШАоружиепомощь Украиневойна
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