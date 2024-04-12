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Кількість постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці зросла до 6

Олександр Шумілін, Анастасія ПроцП'ятниця, 12 квітня 2024, 16:14
Кількість постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці зросла до 6
Фото: ДСНС

Вдень 12 квітня російська армія завдала ракетного удару по житловому сектору Костянтинівки Донецької області.

Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуаційДонецька обласна прокуратура

Дослівно: "Ворог завдав удару по житловому сектору м. Костянтинівка Краматорського району. Ракета влучила у п'ятиповерхівку, виникла пожежа балконів з 2-го по 5-й поверх".

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Деталі: Повідомляється, що пожежа розійшласа по площа 150 кв.м. Її ліквідували. За інформацією ДСНС попередньо внаслідок обстрілу поранень зазнали 3 особи.

Оновлено: О 16:54 Донецька обласна прокуратура написала, що кількість постраждалих зросла до 6. 

"Поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро місцевих мешканців: 25, 54 та 56-річні жінки, а також чоловіки 24, 32 й 36 років. Потерпілих з травмами і осколковими пораненнями доставлено до медичного закладу".

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Теми: РосіяДонецька область
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