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Количество пострадавших от ракетного удара по Константиновке возросло до 6

Александр Шумилин, Анастасия ПроцПятница, 12 апреля 2024, 16:14
Количество пострадавших от ракетного удара по Константиновке возросло до 6
Фото: ГСЧС

Днем 12 апреля российская армия нанесла ракетный удар по жилому сектору Константиновки Донецкой области.

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациямДонецкая областная прокуратура

Дословно: "Враг нанес удар по жилому сектору г. Константиновка Краматорского района. Ракета попала в пятиэтажку, возник пожар балконов со 2-го по 5-й этаж".

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Детали: Сообщается, что пожар разошелся по площади 150 кв.м. Его ликвидировали. По информации ГСЧС предварительно в результате обстрела ранения получили 3 человека.

Обновлено: В 16:54 Донецкая областная прокуратура написала, что количество пострадавших возросло до 6.

"Ранения различной степени тяжести получили шестеро местных жителей: 25, 54 и 56-летние женщины, а также мужчины 24, 32 и 36 лет. Пострадавшие с травмами и осколочными ранениями доставлены в медицинское учреждение".

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Темы: РосcияДонецкая область
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