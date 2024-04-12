Українці закликають уряд заборонити полоненим РФ телефонні дзвінки: петиція зібрала голоси

Петиція із закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок набрала необхідну кількість голосів. Тепер її має розглянути Кабінет Міністрів.

Джерело: петиція на офіційному сайті Кабінету міністрів України

Деталі: авторка петиції Інна Турова стверджує, що родичі українських полонених захисників не мають жодної інформації про їхній стан здоров’я чи місце перебування.

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"Не зважаючи на багатомісячні прохання та вимоги, ми не можемо почути голос наших захисників, аби впевнитися, що вони справді живі. Це щастя мали лише одиниці з нас. Ми пишемо листи своїм чоловікам, синам та братам, але навіть не знаємо – чи доходять вони до них. МКЧХ мовчить про це не менш твердо, ніж це роблять росіяни".

Водночас, авторка петиції зазначає, що росіяни, які потрапили в полон, вже давно написали й зателефонували своїм рідним.

"Наші вороги, які захоплені в полон, вже давно написали і зателефонували своїм рідним. І рідні наших ворогів живуть спокійно, знаючи про забезпечену долю тих, хто приходив нас вбивати. Вони знають, що Україна урядовим документом закріпила право російських військовополонених на телефонні розмови, хоча це зовсім не передбачено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими 1949 року, яка гарантує лише листування".

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На думку підписантів, ставлення до полонених ворогів "має мати розумні межі". Тож вони закликають призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок, поки Росія не забезпечить таку можливість для українських захисників.

"Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики РФ, яка ведеться стосовно наших захисників".

З 22 березня петиція набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів і надати відповідь.