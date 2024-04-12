Украинцы призывают правительство запретить пленным РФ телефонные звонки: петиция собрала голоса

Петиция с призывом приостановить предоставление российским военнопленным права на телефонную связь набрала необходимое количество голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров.

Источник: петиция на официальном сайте Кабинета министров Украины

Детали: автор петиции Инна Турова утверждает, что родственники украинских пленных защитников не имеют никакой информации об их состоянии здоровья или месте пребывания.

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"Несмотря на многомесячные просьбы и требования, мы не можем услышать голос наших защитников, чтобы убедиться, что они действительно живы. Это счастье имели лишь единицы из нас. Мы пишем письма своим мужьям, сыновьям и братьям, но даже не знаем - доходят ли они до них. МККК молчит об этом не менее твердо, чем это делают россияне".

В то же время, автор петиции отмечает, что россияне, попавшие в плен, уже давно написали и позвонили своим родным.

"Наши враги, которые захвачены в плен, уже давно написали и позвонили своим родным. И родные наших врагов живут спокойно, зная об обеспеченной судьбе тех, кто приходил нас убивать. Они знают, что Украина правительственным документом закрепила право российских военнопленных на телефонные разговоры, хотя это совсем не предусмотрено Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года, которая гарантирует только переписку".

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Набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров и дать ответ.

По мнению подписантов, отношение к пленным врагам "должно иметь разумные пределы". Поэтому они призывают приостановить предоставление российским военнопленным права на телефонную связь, пока Россия не обеспечит такую возможность для украинских защитников.

"Дальнейшая возможность у пленных врагов связаться с родными должна зависеть от политики РФ, которая ведется в отношении наших защитников".

С 22 марта петиция набрала более 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров и предоставить ответ.