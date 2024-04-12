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Генштаб розповів про ротацію на фронті: "Тисячі військових спрямували до бойових частин"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 квітня 2024, 17:55
Генштаб розповів про ротацію на фронті: Тисячі військових спрямували до бойових частин
ілюстративне фото ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України запевняє, що процес ротації на фронті триває, а тисячі вивільнених у процесі аудиту військовослужбовців спрямовано до бойових частин.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно: "Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

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Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдено можливості для почергової відправки бригад на відпочинок.

Водночас, вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті".

Деталі: У Генштабі стверджують, що таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях.

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Зазначається, що вивільнені тисячі військовослужбовців було спрямовано до бойових частин.

"Цей процес триватиме і далі", – додають у ГШ ЗСУ.

Що передувало: Після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ, в Офісі президента заявили, що керівництво країни чекає від нововпризначеного головкома ЗСУ "аудиту" військовослужбовців, бо із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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