Генштаб розповів про ротацію на фронті: "Тисячі військових спрямували до бойових частин"

Генеральний штаб Збройних сил України запевняє, що процес ротації на фронті триває, а тисячі вивільнених у процесі аудиту військовослужбовців спрямовано до бойових частин.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно: "Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

Реклама:

Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдено можливості для почергової відправки бригад на відпочинок.

Водночас, вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті".

Деталі: У Генштабі стверджують, що таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що вивільнені тисячі військовослужбовців було спрямовано до бойових частин.

"Цей процес триватиме і далі", – додають у ГШ ЗСУ.

Що передувало: Після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ, в Офісі президента заявили, що керівництво країни чекає від нововпризначеного головкома ЗСУ "аудиту" військовослужбовців, бо із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб.