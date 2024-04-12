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Генштаб рассказал о ротации на фронте: "Тысячи военных направлены в боевые части"

Валентина РоманенкоПятница, 12 апреля 2024, 17:55
Генштаб рассказал о ротации на фронте: Тысячи военных направлены в боевые части
иллюстративное фото ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уверяет, что процесс ротации на фронте продолжается, а тысячи высвобожденных в процессе аудита военнослужащих направлены в боевые части.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "Продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий.

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Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых.

В то же время, принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте".

Детали: В Генштабе утверждают, что такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях.

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Отмечается, что высвобожденные тысячи военнослужащих были направлены в боевые части.

"Этот процесс будет продолжаться и дальше", - добавляют в ГШ ВСУ.

Что предшествовало: После назначения Александра Сырского главнокомандующим ВСУ, в Офисе президента заявили, что руководство страны ждет от новоназначенного главкома ВСУ "аудита" военнослужащих, потому что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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