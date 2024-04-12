Генштаб рассказал о ротации на фронте: "Тысячи военных направлены в боевые части"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уверяет, что процесс ротации на фронте продолжается, а тысячи высвобожденных в процессе аудита военнослужащих направлены в боевые части.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "Продолжается плановая ротация подразделений, которые с начала полномасштабного вторжения выполняли задачи в районах боевых действий.

Реклама:

Несмотря на то, что российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, найдены возможности для поочередной отправки бригад на отдых.

В то же время, принимается комплекс мер с целью усиления бригад, которые продолжают выполнять боевые задачи на фронте".

Детали: В Генштабе утверждают, что такое решение удалось принять, в частности, и после пересмотра численности определенных подразделений, которые не участвуют в боевых действиях.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что высвобожденные тысячи военнослужащих были направлены в боевые части.

"Этот процесс будет продолжаться и дальше", - добавляют в ГШ ВСУ.

Что предшествовало: После назначения Александра Сырского главнокомандующим ВСУ, в Офисе президента заявили, что руководство страны ждет от новоназначенного главкома ВСУ "аудита" военнослужащих, потому что из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек.