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Для України знайшли вже понад мільйон снарядів – президент Чехії

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 12 квітня 2024, 18:39
Для України знайшли вже понад мільйон снарядів – президент Чехії
Петр Павел. Фото: Getty Images

Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи. 

Джерело: президент Чехії Петр Павел після саміту трьох морів у Вільнюсі, Dennik N, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, прагнення Чехії – поставити Україні якомога більше боєприпасів у найкоротші терміни.

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"Ми ідентифікували для України близько 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-го калібру, це було коректно ще деякий час тому. Зараз це більше мільйона", – сказав Павел.

За його словами, чеська ініціатива – не єдина. "Аналогічну розробляють Естонія і Велика Британія, про це говорила і Франція", – додав він.

За словами Павела, Україна потребує великої кількості боєприпасів, оскільки очікує початку російського наступу в літні місяці.

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Для України другорядне, звідки прийдуть боєприпаси і хто їх забезпечить, додав президент Чехії.

Нагадаємо: 

  • Раніше Чехія заявляла, що число боєприпасів для України у межах її ініціативи може потенційно вирости до 1,5 мільйона.
  • Усього до чеської ініціативи долучились 15 країн, зокрема, Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів.
  • Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Теми: Чехіядопомога Україні
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