Для України знайшли вже понад мільйон снарядів – президент Чехії

Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи.

Джерело: президент Чехії Петр Павел після саміту трьох морів у Вільнюсі, Dennik N, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, прагнення Чехії – поставити Україні якомога більше боєприпасів у найкоротші терміни.

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"Ми ідентифікували для України близько 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів 155-го калібру, це було коректно ще деякий час тому. Зараз це більше мільйона", – сказав Павел.

За його словами, чеська ініціатива – не єдина. "Аналогічну розробляють Естонія і Велика Британія, про це говорила і Франція", – додав він.

За словами Павела, Україна потребує великої кількості боєприпасів, оскільки очікує початку російського наступу в літні місяці.

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Для України другорядне, звідки прийдуть боєприпаси і хто їх забезпечить, додав президент Чехії.

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