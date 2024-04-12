Для Украины нашли уже более миллиона снарядов – президент Чехии
Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.
Источник: президент Чехии Петр Павел после саммита трех морей в Вильнюсе, Dennik N, "Европейская правда"
Детали: По его словам, стремление Чехии – поставить Украине как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки.
"Мы идентифицировали для Украины около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155 калибра, это было корректно еще некоторое время назад. Сейчас это больше миллиона", – сказал Павел.
По его словам, чешская инициатива – не единственная. "Аналогичную разрабатывают Эстония и Великобритания, об этом говорила и Франция", – добавил он.
По словам Павела, Украина нуждается в большом количестве боеприпасов, поскольку ожидает начала российского наступления в летние месяцы.
Для Украины второстепенно, откуда придут боеприпасы и кто их обеспечит, добавил президент Чехии.
Напомним:
- Ранее Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.
- Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, в том числе Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую сумму внесли для закупки снарядов.
- Советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.