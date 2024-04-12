Для Украины нашли уже более миллиона снарядов – президент Чехии

Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.

Источник: президент Чехии Петр Павел после саммита трех морей в Вильнюсе, Dennik N, "Европейская правда"

Детали: По его словам, стремление Чехии – поставить Украине как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки.

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"Мы идентифицировали для Украины около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155 калибра, это было корректно еще некоторое время назад. Сейчас это больше миллиона", – сказал Павел.

По его словам, чешская инициатива – не единственная. "Аналогичную разрабатывают Эстония и Великобритания, об этом говорила и Франция", – добавил он.

По словам Павела, Украина нуждается в большом количестве боеприпасов, поскольку ожидает начала российского наступления в летние месяцы.

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Для Украины второстепенно, откуда придут боеприпасы и кто их обеспечит, добавил президент Чехии.

Напомним: