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Для Украины нашли уже более миллиона снарядов – президент Чехии

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 12 апреля 2024, 18:39
Для Украины нашли уже более миллиона снарядов – президент Чехии
Петр Павел. Фото: Getty Images

Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.

Источник: президент Чехии Петр Павел после саммита трех морей в Вильнюсе, Dennik N, "Европейская правда"

Детали: По его словам, стремление Чехии – поставить Украине как можно больше боеприпасов в кратчайшие сроки.

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"Мы идентифицировали для Украины около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов 155 калибра, это было корректно еще некоторое время назад. Сейчас это больше миллиона", – сказал Павел.

По его словам, чешская инициатива – не единственная. "Аналогичную разрабатывают Эстония и Великобритания, об этом говорила и Франция", – добавил он.

По словам Павела, Украина нуждается в большом количестве боеприпасов, поскольку ожидает начала российского наступления в летние месяцы.

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Для Украины второстепенно, откуда придут боеприпасы и кто их обеспечит, добавил президент Чехии.

Напомним:

  • Ранее Чехия заявляла, что число боеприпасов для Украины в рамках ее инициативы может потенциально вырасти до 1,5 миллиона.
  • Всего к чешской инициативе присоединились 15 стран, в том числе Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада. Не все из них публично объявили, какую сумму внесли для закупки снарядов.
  • Советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

Темы: Чехияпомощь Украине
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