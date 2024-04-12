Росіяни обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, є загибла

Російські війська ввечері 12 квітня обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині: вбили жінку та поранили чоловіка.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Щонайменше 1 загиблий і 1 поранений – такі наслідки обстрілу Нью-Йорка.

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Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері – убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження".

Деталі: На місці працюють рятувальники і парамедики, надають необхідну допомогу потерпілому.