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Росіяни обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, є загибла

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 18:55
Росіяни обстріляли Нью-Йорк на Донеччині, є загибла
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська ввечері 12 квітня обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині: вбили жінку та поранили чоловіка.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Щонайменше 1 загиблий і 1 поранений – такі наслідки обстрілу Нью-Йорка.

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Росіяни ударили по містечку сьогодні ввечері – убили жінку 1960 року народження і поранили чоловіка 1964 року народження".

Деталі: На місці працюють рятувальники і парамедики, надають необхідну допомогу потерпілому.

Теми: Донецька областьобстрілвійна
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