Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, есть погибшая

Российские войска вечером 12 апреля обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области: убили женщину и ранили мужчину.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "По меньшей мере 1 погибший и 1 раненый – таковы последствия обстрела Нью-Йорка.

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Россияне ударили по городку сегодня вечером – убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения".

Детали: На месте работают спасатели и парамедики, оказывают необходимую помощь потерпевшему.