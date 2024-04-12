Россияне обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, есть погибшая
Пятница, 12 апреля 2024, 18:55
Российские войска вечером 12 апреля обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области: убили женщину и ранили мужчину.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "По меньшей мере 1 погибший и 1 раненый – таковы последствия обстрела Нью-Йорка.
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Россияне ударили по городку сегодня вечером – убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения".
Детали: На месте работают спасатели и парамедики, оказывают необходимую помощь потерпевшему.