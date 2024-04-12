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Лукашенко назвав себе "співагресором" і побожився, що не хоче воювати з Україною

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 12 квітня 2024, 19:59

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко під час зустрічі з пропагандистами в Кремлі заявив, що не бачить необхідності "вступати в бойові дії" проти України, та поскаржився на "забарикадований" кордон.

Джерело: Лукашенко в Кремлі, білоруське інформагентство БЕЛТА, "Європейська правда"

Деталі: На питання про оцінку ймовірності, що "Білорусі доведеться вступити в бойові дії", Лукашенко заявив, що "такої необхідності немає" і не буде.

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"Я ж не відмовляюся, що ми "співагресори". Кожен робить свою справу. Але я прямо кажу: ні я, ні Путін – ми вчора теж цю проблему обговорювали – не хочемо, щоб страждав братній нам український народ", – додав він.

Далі самопроголошений президент Білорусі поскаржився, що навіть гіпотетичний вступ у війну проти України "нічого б не дав".

"Тому що в них кордон із Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти. Він замінований повністю, забетонований і 120 тисяч українських військовослужбовців на цьому кордоні. Ну вони хочуть на фронт туди кинути проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", – сказав Лукашенко.

ВІДЕО ДНЯ

На початку місяця білоруський самопроголошений президент заявив, що готує країну до війни, хоча й, за його словами, не хоче воювати.

Перед тим Лукашенко із собакою в руках обговорив можливий напад на Сувальський коридор – розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю РФ ділянку території Литви й Польщі.

Теми: ЛукашенкоПутінУкраїна
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