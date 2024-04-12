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Лукашенко назвал себя "соагрессором" и побожился, что не хочет воевать с Украиной

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 12 апреля 2024, 19:59

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с пропагандистами в Кремле заявил, что не видит необходимости "вступать в боевые действия" против Украины, и пожаловался на "забаррикадированную" границу.

Источник: Лукашенко в Кремле, белорусское информагентство БЕЛТА, "Европейская правда"

Детали: На вопрос об оценке вероятности, что "Беларуси придется вступить в боевые действия", Лукашенко заявил, что "такой необходимости нет" и не будет.

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"Я же не отказываюсь, что мы "соагрессоры". Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин – мы вчера тоже эту проблему обсуждали – не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ", – добавил он.

Далее самопровозглашенный президент Беларуси пожаловался, что даже гипотетическое вступление в войну против Украины "ничего бы не дало".

"Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе. Ну они хотят на фронт туда бросить против России, а тут французов поставить. Мы ждем", – сказал Лукашенко.

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В начале месяца белорусский самопровозглашенный президент заявил, что готовит страну к войне, хотя и, по его словам, не хочет воевать.

Перед тем Лукашенко с собакой в руках обсудил возможное нападение на Сувалкский коридор – расположенный между Беларусью и Калининградской областью РФ участок территории Литвы и Польши.

Темы: ЛукашенкоПутинУкраина
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