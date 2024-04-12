Помер відомий модельєр Роберто Каваллі – ЗМІ

На 83-му році життя помер італійський модельєр Роберто Каваллі.

Джерело: la Stampa

Дослівно: "Роберто Каваллі помер сьогодні у своїй рідній Флоренції. Великий стиліст у віці 83 років деякий час хворів".

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Деталі: У нього залишилося шестеро дітей, у тому числі молодшому Джорджіо, якому трохи більше року.

У 2015 році він продав однойменну компанію, засновану в 1970-х роках. Окрім колекцій Roberto Cavalli, дизайнер також створив бренд RC Menswear і молоду лінію Just Cavalli, запущену в 1998 році.

Каваллі народився у Флоренції 15 листопада 1940 року. У дитинстві залишився сиротою: його батько загинув під час рейду нацистів на площі Кастель Нуово Саббіоні (Ареццо). До 20 років він заїкався і мав багато труднощів з концентрацією, але йому вдалося закінчити Флорентійську академію.

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У сімдесятих роках він запатентував процес друку на шкірі. У 1970 році він представив свою першу колекцію на паризькому показі.

Він відкрив невеликий магазин у Сен-Тропе, де продавав вживані та перероблені джинси у власному стилі, куди прийшли Бріжит Бардо та Мік Джаггер.

У 2002 році Каваллі відкрив своє перше кафе-магазин у Флоренції, оновивши його своїми фірмовими анімалістичними принтами.

Незважаючи на зростання продажів, у 2014 році однойменний бренд Каваллі почав зазнавати щорічних збитків, насамперед через погане забезпечення боргових зобов'язань. У 2015 році сім'я продала 90-відсоткову частку компанії Clessidra, інвестору, що спеціалізується на італійському бізнесі.

У березні 2019 року компанія подала заяву про банкрутство, а пізніше того ж року її купив дубайський девелопер Vision Investment Co.