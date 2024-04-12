Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Помер відомий модельєр Роберто Каваллі – ЗМІ

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 квітня 2024, 21:33
Помер відомий модельєр Роберто Каваллі – ЗМІ
Роберто Каваллі, фото: Getty images

На 83-му році життя помер італійський модельєр Роберто Каваллі. 

Джерело: la Stampa

Дослівно: "Роберто Каваллі помер сьогодні у своїй рідній Флоренції. Великий стиліст у віці 83 років деякий час хворів".

Реклама:

Деталі: У нього залишилося шестеро дітей, у тому числі молодшому Джорджіо, якому трохи більше року.

У 2015 році він продав однойменну компанію, засновану в 1970-х роках. Окрім колекцій Roberto Cavalli, дизайнер також створив бренд RC Menswear і молоду лінію Just Cavalli, запущену в 1998 році.

Каваллі народився у Флоренції 15 листопада 1940 року. У дитинстві залишився сиротою: його батько загинув під час рейду нацистів на площі Кастель Нуово Саббіоні (Ареццо). До 20 років він заїкався і мав багато труднощів з концентрацією, але йому вдалося закінчити Флорентійську академію.

ВІДЕО ДНЯ

У сімдесятих роках він запатентував процес друку на шкірі. У 1970 році він представив свою першу колекцію на паризькому показі.

Він відкрив невеликий магазин у Сен-Тропе, де продавав вживані та перероблені джинси у власному стилі, куди прийшли Бріжит Бардо та Мік Джаггер.

У 2002 році Каваллі відкрив своє перше кафе-магазин у Флоренції, оновивши його своїми фірмовими анімалістичними принтами.

Незважаючи на зростання продажів, у 2014 році однойменний бренд Каваллі почав зазнавати щорічних збитків, насамперед через погане забезпечення боргових зобов'язань. У 2015 році сім'я продала 90-відсоткову частку компанії Clessidra, інвестору, що спеціалізується на італійському бізнесі.

У березні 2019 року компанія подала заяву про банкрутство, а пізніше того ж року її купив дубайський девелопер Vision Investment Co.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

фотоНевідомі розстріляли поліцейських на Вінниччині

Сили ППО уночі знищили дві з семи російських ракет

ISW: Через нестачу ППО на фронті росіяни швидко просуваються

В порту на Одещині росіяни знищили агропродукцію, яка направлялась до Азії та Африки

Усі новини...
Останні новини
11:34
Німецький фрегат завершив свою військову місію проти хуситів в Червоному морі
11:16
відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела
11:15
фотоРосіяни обстріляли Вовчанськ, є загиблий
10:57
Польща зробить оборону головним пріоритетом свого головування в ЄС у 2025 році
10:41
Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО
10:34
У Києві та в більшості областей повітряна тривога. У Херсоні пролунав вибух
10:27
Близькі до РФ країни також сумніваються у доцільності війни – Шольц
10:18
Поляки зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною
10:05
Формула-1Ферстаппен відновив статус-кво у спринті гран-прі Китаю
10:04
ФОТОЗа міліметр від смерті: у Львові врятували захисника, у серці якого застряг уламок боєприпасу
Усі новини...
Реклама: