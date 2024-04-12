Умер известный модельер Роберто Кавалли – СМИ

На 83-м году жизни скончался итальянский модельер Роберто Кавалли.

Источник: la Stampa

Дословно: "Роберто Кавалли умер сегодня в своей родной Флоренции. Великий стилист в возрасте 83 лет некоторое время болел".

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Детали: У него осталось шестеро детей, в том числе младшему Джорджио, которому чуть больше года.

В 2015 году он продал одноименную компанию, основанную в 1970-х годах. Помимо коллекций Roberto Cavalli, дизайнер также создал бренд RC Menswear и молодую линию Just Cavalli, запущенную в 1998 году.

Кавалли родился во Флоренции 15 ноября 1940 года. В детстве остался сиротой: его отец погиб во время рейда нацистов на площади Кастель Нуово Саббиони (Ареццо). До 20 лет он заикался и имел много трудностей с концентрацией, но ему удалось закончить Флорентийскую академию.

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В семидесятых годах он запатентовал процесс печати на коже. В 1970 году он представил свою первую коллекцию на парижском показе.

Он открыл небольшой магазин в Сен-Тропе, где продавал подержанные и переработанные джинсы в собственном стиле, куда пришли Брижит Бардо и Мик Джаггер.

В 2002 году Кавалли открыл свое первое кафе-магазин во Флоренции, обновив его своими фирменными анималистическими принтами.

Несмотря на рост продаж, в 2014 году одноименный бренд Кавалли начал терпеть ежегодные убытки, прежде всего из-за плохого обеспечения долговых обязательств. В 2015 году семья продала 90-процентную долю компании Clessidra, инвестору, специализирующемуся на итальянском бизнесе.

В марте 2019 года компания подала заявление о банкротстве, а позже в том же году ее купил дубайский девелопер Vision Investment Co.