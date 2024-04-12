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Дані про сотні тисяч можливих ухилянтів є в базах поліції, їх вже перевіряють – Клименко

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 21:54
Дані про сотні тисяч можливих ухилянтів є в базах поліції, їх вже перевіряють – Клименко
Ігор Клименко. фото з його соцмереж

У базах поліції є дані про сотні тисяч осіб, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби.

Джерело: Укрінформ з посиланням на виступ міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

Пряма мова: "Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці – але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах.

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У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК".

Деталі: За словами Клименка, поліція здійснює розшук українців, що ухиляються від мобілізації, які вже отримали на руки повістку. Правоохоронці діють відповідно до письмового звернення працівників ТЦК.

Міністр зазначив, що адмінпротоколи щодо цієї групи осіб складають виключно працівники ТЦК.

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Теми: Клименкомобілізаціяполіція
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