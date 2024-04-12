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Данные о сотнях тысяч возможных уклоняющийся от армии есть в базах полиции, их уже проверяют – Клименко

Татьяна ОлейникПятница, 12 апреля 2024, 21:54
Данные о сотнях тысяч возможных уклоняющийся от армии есть в базах полиции, их уже проверяют – Клименко
Игорь Клименко. фото из его соцсетей

В базах полиции есть данные о сотнях тысяч человек, по мнению ТЦК, возможно, уклоняющихся от службы.

Источник: Укринформ со ссылкой на выступление министра внутренних дел Игоря Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины

Прямая речь: "Полиция с работниками ТЦК может работать на улице – но повестку может вручить исключительно военный работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах".

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В полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу людей могут проверить работники ТЦК".

Детали: По словам Клименко, полиция осуществляет розыск украинцев, уклоняющихся от мобилизации, уже получивших на руки повестку. Правоохранители действуют в соответствии с письменным обращением работников ТЦК.

Министр отметил, что админпротоколы по этой группе лиц составляют исключительно работники ТЦК.

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Темы: Клименкомобилизацияполиция
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