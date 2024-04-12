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У Сумах троє людей поранені через російський авіаудар

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 22:28
У Сумах троє людей поранені через російський авіаудар
Вибух. Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська завдали авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми, троє людей поранені.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Сумська громада: нанесено авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару травмовано троє людей". 

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Деталі: Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів.

У Миропільській громаді ворог бив з мінометів. Всього було 7 вибухів.

У Хотінській громаді здійснили мінометний обстріл. Зафіксували 2 вибухи.

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У Свеській громаді зафіксували артилерійський обстріл (1 вибух) та обстріл з РСЗВ (3 вибухи).

У Миколаївській громаді росіяни скинули 2 міни.

У Есманьській громаді здійснили обстріл дроном-камікадзе.

У Юнаківській громаді був обстріл з артилерії, зафіксували 6 вибухів.

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У Білопільській громаді були мінометні обстріли (20 вибухів).

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У Великописарівській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи) та гранатометний обстріл АГС (41 вибух).

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів).

Теми: Сумиобстрілвійна
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