У Сумах троє людей поранені через російський авіаудар

Російські війська завдали авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми, троє людей поранені.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Сумська громада: нанесено авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару травмовано троє людей".

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Деталі: Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів.

У Миропільській громаді ворог бив з мінометів. Всього було 7 вибухів.

У Хотінській громаді здійснили мінометний обстріл. Зафіксували 2 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

У Свеській громаді зафіксували артилерійський обстріл (1 вибух) та обстріл з РСЗВ (3 вибухи).

У Миколаївській громаді росіяни скинули 2 міни.

У Есманьській громаді здійснили обстріл дроном-камікадзе.

У Юнаківській громаді був обстріл з артилерії, зафіксували 6 вибухів.

У Шалигинській громаді здійснили артилерійський обстріл (5 вибухів).

У Білопільській громаді були мінометні обстріли (20 вибухів).

У Путивльській громаді росіяни скинули 8 мін.

У Середино-Будській громаді зафіксували мінометний обстріл (3 вибухи).

У Великописарівській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи) та гранатометний обстріл АГС (41 вибух).

У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів).