У Сумах троє людей поранені через російський авіаудар
Російські війська завдали авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми, троє людей поранені.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Сумська громада: нанесено авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми. Внаслідок удару травмовано троє людей".
Деталі: Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів.
У Миропільській громаді ворог бив з мінометів. Всього було 7 вибухів.
У Хотінській громаді здійснили мінометний обстріл. Зафіксували 2 вибухи.
У Свеській громаді зафіксували артилерійський обстріл (1 вибух) та обстріл з РСЗВ (3 вибухи).
У Миколаївській громаді росіяни скинули 2 міни.
У Есманьській громаді здійснили обстріл дроном-камікадзе.
У Юнаківській громаді був обстріл з артилерії, зафіксували 6 вибухів.
У Шалигинській громаді здійснили артилерійський обстріл (5 вибухів).
У Білопільській громаді були мінометні обстріли (20 вибухів).
У Путивльській громаді росіяни скинули 8 мін.
У Середино-Будській громаді зафіксували мінометний обстріл (3 вибухи).
У Великописарівській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи) та гранатометний обстріл АГС (41 вибух).
У Краснопільській громаді був мінометний обстріл (8 вибухів).