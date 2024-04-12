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В Сумах три человека ранены из-за российского авиаудара

Татьяна ОлейникПятница, 12 апреля 2024, 22:28
В Сумах три человека ранены из-за российского авиаудара
Взрыв. Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы, три человека ранены.

Источник: Сумская ОВА

Дословно: "Сумская община: нанесен авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы. В результате удара травмированы три человека".

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Детали: В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.

В Миропольской громаде враг избивал из минометов. Всего было 7 взрывов.

В Хотинской громаде произвели минометный обстрел. Зафиксировали 2 взрыва.

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В Свеской громаде зафиксировали артиллерийский обстрел (1 взрыв) и обстрел из РСЗО (3 взрыва).

В Николаевской громаде россияне сбросили 2 мины.

В Эсманьской громаде произвели обстрел дроном-камикадзе.

В Юнаковской громаде был обстрел из артиллерии, зафиксировано 6 взрывов.

В Шалыгинской громаде совершили артиллерийский обстрел (5 взрывов).

В Белопольской громаде были минометные обстрелы (20 взрывов).

В Путивльской громаде россияне сбросили 8 мин.

В Середино-Будской громаде зафиксировали минометный обстрел (3 взрыва).

В Великописаревской громаде был минометный обстрел (4 взрыва) и гранатометный обстрел АГС (41 взрыв).

В Краснопольской громаде был минометный обстрел (8 взрывов).

Темы: Сумыобстрелвойна
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