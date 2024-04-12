В Сумах три человека ранены из-за российского авиаудара
Российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы, три человека ранены.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "Сумская община: нанесен авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы. В результате удара травмированы три человека".
Детали: В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов.
В Миропольской громаде враг избивал из минометов. Всего было 7 взрывов.
В Хотинской громаде произвели минометный обстрел. Зафиксировали 2 взрыва.
В Свеской громаде зафиксировали артиллерийский обстрел (1 взрыв) и обстрел из РСЗО (3 взрыва).
В Николаевской громаде россияне сбросили 2 мины.
В Эсманьской громаде произвели обстрел дроном-камикадзе.
В Юнаковской громаде был обстрел из артиллерии, зафиксировано 6 взрывов.
В Шалыгинской громаде совершили артиллерийский обстрел (5 взрывов).
В Белопольской громаде были минометные обстрелы (20 взрывов).
В Путивльской громаде россияне сбросили 8 мин.
В Середино-Будской громаде зафиксировали минометный обстрел (3 взрыва).
В Великописаревской громаде был минометный обстрел (4 взрыва) и гранатометный обстрел АГС (41 взрыв).
В Краснопольской громаде был минометный обстрел (8 взрывов).