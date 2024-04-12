ЗМІ: Китай різко збільшив продажі Росії технологій, які допомагають їй у війні

Дані США свідчать, що Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для ведення війни проти України.

Джерело: два американські посадовці на умовах анонімності заявили низці ЗМІ, зокрема агентствам АР та Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників ЗМІ, у 2023 році до Росії з Китаю надійшли близько 90% імпорту мікроелектроніки. Крім того, майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів в останньому кварталі 2023-го – також китайського походження.

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Крім того, китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії, а компанії з КНР, імовірно, надають Росії нітроцелюлозу, необхідну для виготовлення ракетного палива.

Пекін працює з Росією над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни в Україні. Це, на думку Білого дому, може в довгостроковій перспективі збільшити загрозу, яку Росія становить для всієї Європи.

Посилаючись на дані розвідки, американські посадовці також заявили, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій проти України.

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Раніше FT з посиланням на неназваних посадовців повідомляли, що Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив про допомогу Китаю Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння". Йшлося, зокрема, про допомогу у виробництві оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері.

Водночас Сполучені Штати не бачать доказів того, що Китай надає Росії пряму військову підтримку.

Про те, як Китай постачає в РФ рекордний обсяг продукції подвійного призначення: засоби зв'язку, оптику та напівпровідники читайте в статті "Економічної правди": Китай наступає. Пекін все більше допомагає Москві.