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СМИ: Китай резко увеличил продажи России технологий, помогающих ей в войне

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 12 апреля 2024, 22:47
СМИ: Китай резко увеличил продажи России технологий, помогающих ей в войне
Иллюстративное фото - Getty Images

Данные США свидетельствуют, что Китай резко увеличил продажи России станков, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков, самолетов и другого вооружения для ведения войны против Украины.

Источник: два американских чиновника на условиях анонимности сообщили ряду СМИ, в частности агентствам АР и Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников СМИ, в 2023 году в Россию из Китая поступили около 90% импорта микроэлектроники. Кроме того, почти 70% российского импорта станков на сумму около 900 миллионов долларов в последнем квартале 2023-го – также китайского происхождения.

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Кроме того, китайские и российские предприятия работают над совместным производством дронов на территории России, а компании из КНР, предположительно, предоставляют России нитроцеллюлозу, необходимую для изготовления ракетного топлива.

Пекин работает с Россией над совершенствованием своих спутниковых и других космических возможностей для ведения войны в Украине. Это, по мнению Белого дома, может в долгосрочной перспективе увеличить угрозу, которую Россия представляет для всей Европы.

Ссылаясь на данные разведки, американские чиновники также заявили, что Китай предоставляет России спутниковые снимки для боевых действий против Украины.

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Ранее FT со ссылкой на неназванных чиновников сообщали, что Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил о помощи Китая России "в масштабах, вызывающих беспокойство". Речь шла, в частности, о помощи в производстве оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.

О том, как Китай поставляет в РФ рекордный объем продукции двойного назначения: средства связи, оптику и полупроводники читайте в статье "Экономической правды": Китай наступает. Пекин все больше помогает Москве.

Темы: КитайРосcиятехнологиивойна
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