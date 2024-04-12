Байден про загрозу удару Ірану по Ізраїлю: Це станеться радше раніше, ніж пізніше

Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі в п’ятницю, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити.

Джерело: CNN з посиланням на заяву Байдена

Пряма мова: "Я не хочу розголошувати секретну інформацію, але я очікую, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше".

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Деталі: Він також звернувся до Ірану і сказав: "Не робіть цього". Також Байден зауважив, що Сполучені Штати "віддані" захисту Ізраїлю.

Пряма мова: "Ми віддані захисту Ізраїлю, ми будемо підтримувати Ізраїль, ми будемо допомагати захищати Ізраїль. Тегеран не досягне успіху, якщо вирішить застосувати силу".