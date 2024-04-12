Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден про загрозу удару Ірану по Ізраїлю: Це станеться радше раніше, ніж пізніше

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 23:11
Байден про загрозу удару Ірану по Ізраїлю: Це станеться радше раніше, ніж пізніше
Джо Байден. Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі в п’ятницю, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити.

Джерело: CNN з посиланням на заяву Байдена

Пряма мова: "Я не хочу розголошувати секретну інформацію, але я очікую, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше".

Реклама:

Деталі: Він також звернувся до Ірану і сказав: "Не робіть цього". Також Байден зауважив, що Сполучені Штати "віддані" захисту Ізраїлю.

Пряма мова: "Ми віддані захисту Ізраїлю, ми будемо підтримувати Ізраїль, ми будемо допомагати захищати Ізраїль. Тегеран не досягне успіху, якщо вирішить застосувати силу".

Теми: ІранІзраїльСШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росіяни можуть посилити атаки, користуючись "вікном" до прибуття допомоги США

Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні

У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів

Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

Усі новини...
Іран
Міністри оборони США та Ізраїлю обговорили очікувану атаку з боку Ірану
Lufthansa призупиняє рейси до Ірану через велику загрозу ескалації
ЗМІ: США вважають, що удар Ірану по Ізраїлю може відбутися найближчими днями
Останні новини
06:10
У Тихий океан впали два вертольоти ВМС Японії з членами екіпажу
05:16
Пакет з допомогою Україні сприяє безпеці США – очільник Пентагона
04:28
ISW: Росіяни можуть посилити атаки, користуючись "вікном" до прибуття допомоги США
03:32
На громаду Сумщини ворог скинув 38 мін, ще в одній – поранив місцевого жителя
02:36
В ЄС рішення Конгресу США про допомогу Україні назвали "чітким сигналом Кремлю"
02:02
гімнастикаОнофрійчук пройшла до фінальної частини Кубку світу з художньої гімнастики
01:54
Блінкен вирушить у Китай обговорити підтримку РФ Пекіном – CNN
01:22
США можуть відправити в Україну додаткових військових радників – Пентагон
00:30
У США в межах пакету іноземної допомоги ухвалили новий законопроєкт про заборону TikTok
00:26
футбол"Жирона" знову перемагає: Довбик укріпив лідерство в гонці бомбардирів іспанської ліги
Усі новини...
Реклама: