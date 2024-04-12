Байден об угрозе удара Ирану по Израилю: Это произойдет скорее раньше, чем позже

Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме в пятницу, что он ожидает, что Иран рано или поздно нападет на Израиль, однако призвал этого не делать.

Источник: CNN со ссылкой на заявление Байдена

Прямая речь: "Я не хочу разглашать секретную информацию, но я ожидаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже".

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Детали: Он также обратился к Ирану и сказал: "Не делайте этого". Также Байден отметил, что Соединенные Штаты "отданы" защите Израиля.

Прямая речь: "Мы привержены защите Израиля, мы будем поддерживать Израиль, мы будем помогать защищать Израиль. Тегеран не добьется успеха, если решит применить силу".