Колишній британський військовий виграв суд в Україні проти РФ через жорстоке поводження в полоні
Колишній британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України та потрапив у російський полон у 2022 році в Маріуполі, виграв суд проти Росії.
Джерело: Радіо Свобода, The Daily Mail, The Sun, сайт Солом'янського районного суду міста Києва
Деталі: Британець подав позов в Солом'янський районний суд Києва у жовтні 2023 року. Нині він ухвалив рішення про матеріальну компенсацію за тортури в російському полоні. Про яку суму йдеться, не уточнюється.
The Daily Mai зазначає, що Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб ще більше військовополонених подали скарги на Росію. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.
Пряма мова Піннера: "Ми вже розпочали цей процес і ми не здамося. Росія має понести відповідальність за те, як вони обійшлися зі мною, і це (рішення українського суду) перший крок. <...> Коли Росія повернеться до реального світу, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 або 20 років".
Деталі: У ЗМІ зазначають, що ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром позиватися проти Росії.
Що передувало:
Піннера та Асліна звільнили з російського полону у вересні 2022 року. Вони провели там 5 місяців. За словами британців, тортури в увʼязненні могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.
На початку червня 2022 року підконтрольне Москві угруповання "ДНР" засудило до страти Піннера та Асліна, які воювали на Донбасі в складі українських військ.