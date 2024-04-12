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Колишній британський військовий виграв суд в Україні проти РФ через жорстоке поводження в полоні

Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 23:46
Колишній британський військовий виграв суд в Україні проти РФ через жорстоке поводження в полоні
Шон Піннер. Фото - The Sun

Колишній британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України та потрапив у російський полон у 2022 році в Маріуполі, виграв суд проти Росії.

Джерело: Радіо Свобода, The Daily Mail, The Sun, сайт Солом'янського районного суду міста Києва

Деталі: Британець подав позов в Солом'янський районний суд Києва у жовтні 2023 року. Нині він ухвалив рішення про матеріальну компенсацію за тортури в російському полоні. Про яку суму йдеться, не уточнюється.

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The Daily Mai зазначає, що Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб ще більше військовополонених подали скарги на Росію. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що має намір продовжити розгляд своєї справи в британських судах.

Пряма мова Піннера: "Ми вже розпочали цей процес і ми не здамося. Росія має понести відповідальність за те, як вони обійшлися зі мною, і це (рішення українського суду) перший крок. <...> Коли Росія повернеться до реального світу, їй доведеться врегулювати ці судові справи... Йдеться не про сьогодення, а про майбутнє, може, через 10 або 20 років".

Деталі: У ЗМІ зазначають, що ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром позиватися проти Росії.

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Що передувало:

Піннера та Асліна звільнили з російського полону у вересні 2022 року. Вони провели там 5 місяців. За словами британців, тортури в увʼязненні могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.

На початку червня 2022 року підконтрольне Москві угруповання "ДНР" засудило до страти Піннера та Асліна, які воювали на Донбасі в складі українських військ.

Теми: полоненіВелика Британіясуд
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