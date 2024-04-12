Бывший британский военный выиграл суд в Украине против РФ из-за жестокого обращения в плену
Бывший британский военный Шон Пиннер, воевавший на стороне Украины и попавший в плен в 2022 году в Мариуполе, выиграл суд против России.
Источник: Радио Свобода, The Daily Mail, The Sun, сайт Соломенского районного суда города Киева
Детали: Британец подал иск в Соломенский районный суд Киева в октябре 2023 года. В настоящее время он принял решение о материальной компенсации за пытки в российском плену. О какой сумме идет речь, не уточняется.
The Daily Mai отмечает, что Москва, вероятно, проигнорирует это решение, но дело может создать прецедент для того, чтобы еще больше военнопленных подали жалобы на Россию. Сам Пиннер в комментарии заявил, что намерен продолжить рассмотрение своего дела в британских судах.
Прямая речь Пиннера: "Мы уже начали этот процесс и мы не сдадимся. Россия должна понести ответственность за то, как они обошлись со мной, и это (решение украинского суда) первый шаг. <...> Когда Россия вернется в реальный мир, ей придется урегулировать эти судебные дела... Речь идет не о настоящем, а о будущем, может, через 10 или 20 лет".
Детали: В СМИ отмечают, что еще один британец Эйден Аслин, бывший с Пиннером в российском плену, намерен вскоре судиться против России.
Что предшествовало:
Пиннер и Аслин были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Они провели там пять месяцев. По словам британцев, пытки в заключении могли продолжаться несколько часов: пленных били током, наносили им ножевые ранения, инсценировали смертную казнь.
В начале июня 2022 года подконтрольная Москве группировка "ДНР" приговорила к смертной казни Пиннера и Аслина, воевавших на Донбассе в составе украинских войск.