Бывший британский военный выиграл суд в Украине против РФ из-за жестокого обращения в плену

Бывший британский военный Шон Пиннер, воевавший на стороне Украины и попавший в плен в 2022 году в Мариуполе, выиграл суд против России.

Источник: Радио Свобода, The Daily Mail, The Sun, сайт Соломенского районного суда города Киева

Детали: Британец подал иск в Соломенский районный суд Киева в октябре 2023 года. В настоящее время он принял решение о материальной компенсации за пытки в российском плену. О какой сумме идет речь, не уточняется.

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The Daily Mai отмечает, что Москва, вероятно, проигнорирует это решение, но дело может создать прецедент для того, чтобы еще больше военнопленных подали жалобы на Россию. Сам Пиннер в комментарии заявил, что намерен продолжить рассмотрение своего дела в британских судах.

Прямая речь Пиннера: "Мы уже начали этот процесс и мы не сдадимся. Россия должна понести ответственность за то, как они обошлись со мной, и это (решение украинского суда) первый шаг. <...> Когда Россия вернется в реальный мир, ей придется урегулировать эти судебные дела... Речь идет не о настоящем, а о будущем, может, через 10 или 20 лет".

Детали: В СМИ отмечают, что еще один британец Эйден Аслин, бывший с Пиннером в российском плену, намерен вскоре судиться против России.

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Что предшествовало:

Пиннер и Аслин были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года. Они провели там пять месяцев. По словам британцев, пытки в заключении могли продолжаться несколько часов: пленных били током, наносили им ножевые ранения, инсценировали смертную казнь.

В начале июня 2022 года подконтрольная Москве группировка "ДНР" приговорила к смертной казни Пиннера и Аслина, воевавших на Донбассе в составе украинских войск.