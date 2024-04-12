Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд Польщі створив Раду з питань співпраці з Україною

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 12 квітня 2024, 23:51
Уряд Польщі створив Раду з питань співпраці з Україною
Дональд Туск. фото - Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про створення Ради з питань співпраці з Україною – громадського органу, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови.

Джерело: уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль в інтерв’ю РАР, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коваль сказав, що очолить новостворену Раду співпраці з Україною. "Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, уряду та місцевої влади. Цей склад буде сформований протягом найближчих тижнів", – додав він.

Реклама:

У межах Ради функціонуватимуть робочі групи, вона співпрацюватиме з польськими аналітичними центрами й матиме представництва в регіонах, розповів Павел Коваль. Він уточнив, що детальніше структуру й функції органу визначать найближчим часом.

Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, "яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин".

"Ми виходимо з припущення, що вони є унікальними, не лише через історичні питання, але й через участь Польщі у допомозі Україні, яка захищається, та роль Польщі у процесі її відновлення", – підкреслив Коваль.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Павел Коваль – колишній посол Польщі в Україні та депутати Сейму – був призначений уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України на початку року, після приходу до влади прем'єра Дональда Туска.

Серед актуальних проблем двосторонніх відносин Варшави й Києва – блокування кордону польськими перевізниками та фермерами, яке шкодить економіці обох країн.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росіяни можуть посилити атаки, користуючись "вікном" до прибуття допомоги США

Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні

У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів

Байден закликав Сенат швидше схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

Усі новини...
Польща
В ЄС пропонують контролювати українських перевізників в Польщі за допомогою GPS-трекерів – ЗМІ
У Польщі дорікнули Штатам за затримку допомоги Україні
Спецкомісія у Польщі поскаржилася в прокуратуру на колишніх прем’єра і міністра юстиції
Останні новини
06:10
У Тихий океан впали два вертольоти ВМС Японії з членами екіпажу
05:16
Пакет з допомогою Україні сприяє безпеці США – очільник Пентагона
04:28
ISW: Росіяни можуть посилити атаки, користуючись "вікном" до прибуття допомоги США
03:32
На громаду Сумщини ворог скинув 38 мін, ще в одній – поранив місцевого жителя
02:36
В ЄС рішення Конгресу США про допомогу Україні назвали "чітким сигналом Кремлю"
02:02
гімнастикаОнофрійчук пройшла до фінальної частини Кубку світу з художньої гімнастики
01:54
Блінкен вирушить у Китай обговорити підтримку РФ Пекіном – CNN
01:22
США можуть відправити в Україну додаткових військових радників – Пентагон
00:30
У США в межах пакету іноземної допомоги ухвалили новий законопроєкт про заборону TikTok
00:26
футбол"Жирона" знову перемагає: Довбик укріпив лідерство в гонці бомбардирів іспанської ліги
Усі новини...
Реклама: